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Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог спрогнозировал спад и новую волну

Эксперт Роспотребнадзора Щелканов спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в марте

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России к началу марта заболеваемость COVID-19 пойдет на спад, однако позже может произойти новый подъем инфекции. С таким прогнозом выступил вирусолог, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, которого называют ученым, шесть лет назад предсказавшим пандемию коронавируса. Его слова приводятся на официальном сайте правительства Приморского края.

Подъем заболеваемости в марте-апреле по-разному проявится в тех или иных климатических зонах, уверен Щелканов. К лету в России установится локальный минимум, отметил он.

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Чтобы защититься от COVID-19, вирусолог рекомендовал гражданам перейти на удаленный режим работы, соблюдать социальную дистанцию, носить маски в общественных местах.

«В сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — добавил Щелканов.

Ранее вирусолог заявлял, что новые штаммы коронавируса станут более заразными. По мнению Щелканова, в дальнейшем вирус станет меньше поражать нижние отделы респираторного тракта, а верхние, наоборот, лучше. В качестве примера он привел омикрон-штамм COVID-19, с которым произошли именно такие изменения.

Анна Щербакова
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