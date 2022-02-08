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Туристам со скромным достатком посулили отдых в палатках в Турции

Президент Ассоциации малых отельеров Турции посулил повышение цен на отдых в стране

Фото: Unsplash

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу посулил путешественникам со скромным достатком возможность отдыхать в республике только в палатках. Об этом пишет информационное агентство Momenty.org.

Специалист рассказал, что из-за повышения цен на электричество в стране затраты владельцев гостиниц увеличились минимум на 40-50 процентов. «В итоге отельные операторы, которые заполняют отели ранним бронированием, не знают, как покрыть растущие расходы на все необходимое для жизни отеля — от продуктов питания до энергии», — заявил специалист и добавил, что повышение цен на отдых в стране обязательно случится, из-за чего туристам придется забыть про дешевую Турцию.

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Со словами Устаоглу согласилась турагент Полина Денисенкова. Она отметила, что если до сих пор по раннему бронированию можно было снять отель на семью из трех человек за 110 тысяч рублей, то сейчас путевка на аналогичных условиях будет стоить 160 тысяч рублей. «Как у нас поднимаются цены на все подряд, так и в туризме. Кто смирился, тот едет в отпуск, кто нет, тот вместо Турции будет выбирать Крым», — заключила она.

Ранее в феврале туроператоры рассказали о высоком спросе на путевки в Турцию среди россиян и предупредили о резком взлете цен на отдых после окончания акции раннего бронирования. В компании PEGAS Touristik предсказали, что к началу апреля стоимость туров может вырасти на 25-40 процентов. 

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Валентина Процкова
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