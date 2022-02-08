Вильфанд спрогнозировал продолжительную оттепель в Москве

В Москве ожидается продолжительная оттепель, она продлиться до конца недели. Температуру выше нормы в столице спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица. Будет очень опасно и скользко также в течение всей недели. Торопиться не стоит», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что увеличение высоты снежного покрова из-за надвигающихся осадков не ожидается — мокрый снег, напротив, будет прибивать сугробы.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 8 февраля, в Москве ожидается три градуса тепла, в среду — от одного градуса мороза до одного градуса тепла. К воскресенью температура воздуха составит от двух градусов мороза до трех градусов тепла.

Ранее Вильфанд заявил, что на неделе с 7 февраля в центре Европейской России ожидается теплая погода, оттепель и дожди. Температура воздуха будет превышать нормы примерно на 8-10 градусов, рассказал синоптик.