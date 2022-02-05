Россиянам пообещали «очень высокую температуру» и дожди

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центре Европейской России ожидается теплая погода, оттепель и дожди, сообщает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что на синоптической карте наблюдается исландский минимум — «климатический центр образования циклонов». С понедельника, 7 февраля, и до конца рабочей недели в Европейской России ожидается «очень высокая температура». Она будет превышать норму примерно на 8-10 градусов, пообещал эксперт.

«Ночные температуры -+1…-6 градусов, дневные — около нуля, а в отдельные дни — до +3 градусов тепла», — спрогнозировал россиянам глава Гидрометцентра.

Метеоролог добавил, что погода станет «не очень радостной»: неделя ожидается облачной с небольшими осадками. Во вторник, 8 февраля, и среду, 9 февраля, он спрогнозировал умеренный снегопад и мокрый снег. Вильфанд предупредил, что из-за высокой температуры воздуха на дорогах будет гололедица.

Ранее Вильфанд назвал сроки наступления весны в России. По его словам, она придет в Москву и на Урал в третьей декаде марта.