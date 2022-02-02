Научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал, когда в страну придет весна. Об этом он сообщил в беседе с Ura.ru.

Вильфанд назвал сроки наступления весны в России и подчеркнул, что она придет в Москву и на юг Урала в третьей декаде марта. В это время ожидается плюсовая температура, тогда же начнет сходить снег. Глава Гидрометцентра подчеркнул, что 1 марта не означает начало весны.

Метеоролог добавил, что в умеренных широтах европейской России, на 55, 56 параллели северного полушария, где располагается Москва, в первой декаде марта ожидается максимальная высота снежных сугробов.

«Это по климату, но год на год не приходится. На Урале то же самое. Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному», — отметил он.

При этом в южных странах наступление календарной весны может совпасть с реальной. Например, в Индии и Италии в начале марта уже появляются цветы и зеленеет трава, а во второй половине месяца возвращаются птицы. Специалист добавил, что только в третьей декаде февраля получится определить, станет ли весна в России ранней.

Вильфанд допустил, что на юге России могут возникать краткосрочные периоды потепления. «Так называемые февральские окна, когда очень теплая погода, солнце прогревает, но это еще не весна. На юге Краснодарского края уже температура может повышаться до 13-15 градусов, но это лишь эпизоды», — заключил он.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о температурной аномалии в феврале. По его словам, в течение всего месяца на территории страны ожидается значительное превышение нормы.