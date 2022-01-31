Гидрометцентр предупредил россиян о температурной аномалии в феврале

Заметное превышение температурной нормы ожидается в феврале на востоке европейской части России, Урале и в Сибири. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

По словам синоптика, почти на всей территории страны, кроме самого северо-востока, температура «прогнозируется с положительной аномалией», но она может колебаться. Отрицательные аномалии могут быть на Чукотке и Камчатке, отметил Вильфанд.

Он добавил также, что по прогнозу мало осадков будет в азиатской части России и в большей части Хабаровского края, а также в Магаданской области. В западных регионах европейской территории страны — наоборот, избыток.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал о том, что с 30 января циклон принесет опасную погоду в ряд регионов. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады.

