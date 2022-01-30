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Россиян предупредили об опасной погоде в ряде регионов

Глава Гидрометцентра Вильфанд: циклон принесет непогоду в ряд регионов России с 30 января
Роман Вильфанд

Роман Вильфанд. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что с воскресенья, 30 января, циклон принесет опасную погоду в ряд регионов. Ожидаются сильные осадки, ветер, метели и снегопады, передает ТАСС.

Вильфанд сообщил, что циклон принесет непогоду в Московскую, Брянскую, Орловскую, Ленинградскую, Псковскую, Калининградскую области, а также в Краснодарский край и Крым. Так, в Калининградской области прогнозируется сильный ветер до 28 метров в секунду.

«В Краснодарском крае с 30 января до 1 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду. Будет подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Это самый тревожный регион», — предупредил россиян глава Гидрометцентра.

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Метеоролог добавил, что сильный снег также прогнозируется в Ленинградской и Псковской областях 30 января, а в Крыму —сильный дождь и мокрый снег. В Московской, Брянской и Орловской областях снег ожидается в ближайшие два дня. В Москву метель придет во второй половине дня 30 января.

«Если еще утром снег и ветерок будут умеренные, то уже во второй половине дня они заметно усилятся. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, так что начнутся метели. Снег продолжится и в понедельник», — заключил он.

Ранее Вильфанд пообещал в Москве мартовскую температуру. 31 января она достигнет около минус трех градусов, что соответствует показателю первого месяца весны.

Марина Совина
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