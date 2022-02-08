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США увидели «время и место» для урегулирования кризиса вокруг Украины

Представитель Пентагона заявил, что Россия может «легко» снять напряженность на Украине

Фото: Carlos Barria / Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военные США видят сохраняющиеся «время и место» для дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«Все еще есть время и место для дипломатии. Мы все еще верим, что есть дипломатический путь вперед», — сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов.

Представитель Пентагона добавил, что Россия может «легко» снять напряженность, отведя от границы с Украиной часть размещенных там сил.

Ранее Кирби высказался о наращивании сил РФ у восточного фланга НАТО, заявив, что США не видят никакой прямой угрозы. «Никаких специфических или дополнительных угроз от России восточному флангу НАТО нет», — заявил Кирби.

Сообщения о «планах России по вторжению на Украину» появились в американских СМИ осенью 2021 года. Их быстро подхватили американские и украинские политики. На фоне этих заявлений Киеву удалось добиться новых поставок вооружений из стран НАТО. В Москве опровергают сообщения об агрессивных планах в отношении Украины.

Марина Совина
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