На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что на случай не слишком успешных действий президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе у него имеется «план Б».

«Я уже расшифровал план Б Зеленского. Правда, у него и план А не очень хорошо получился. План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Сейчас, даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен принимать все законы с украинской стороны? Верховная Рада. А примет ли Рада — конечно же нет», — заявил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что на Украине постоянно меняют решение о том, собирается ли Киев выполнять условия Минских соглашений. Он также отметил, что было предпринято уже две попытки решить конфликт в Донбассе военным путем, после чего возникли Минское договоренности.