Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу

Экономист Скаршевский заявил, что Зеленский будет затягивать текущую ситуацию в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Экономический эксперт Виктор Скаршевский в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что на случай не слишком успешных действий президента Украины Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе у него имеется «план Б».

«Я уже расшифровал план Б Зеленского. Правда, у него и план А не очень хорошо получился. План Б — это просто консервация текущей ситуации и постоянное затягивание этого процесса. Сейчас, даже если что-то подпишут, о чем-то договорятся, кто должен принимать все законы с украинской стороны? Верховная Рада. А примет ли Рада — конечно же нет», — заявил экономист.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что на Украине постоянно меняют решение о том, собирается ли Киев выполнять условия Минских соглашений. Он также отметил, что было предпринято уже две попытки решить конфликт в Донбассе военным путем, после чего возникли Минское договоренности.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал последствия нападения Украины на Крым
Вучич выразил надежду на мирное решение мирового кризиса Россией и США
Вильфанд пообещал россиянам оттепель и сибирские морозы
На Украине рассказали о «животном страхе» властей страны
Германия приготовилась к санкциям против России
Канцлер Германии ответил на вопрос о зависимости от газа из России
Закомплексованный мужчина спрятал туфли возлюбленной и подвергся критике
Канцлер Германии ответил на упреки о союзничестве с Россией
На Украине рассказали о «плане Б» Зеленского по Донбассу
Путин ответил на слова о нарушении Россией территориальной целостности Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.