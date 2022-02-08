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Зеленский оценил визит Макрона в Киев

Владимир Зеленский выразил уверенность в плодотворности визита президента Франции в Киев

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оценил визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Зеленский поздравил Макрона с прибытием в украинскую столицу и отметил, что это первый визит президента Франции на Украину за последние 24 года.

Украинский лидер выразил уверенность в плодотворности встречи с коллегой и подчеркнул, что обе страны заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Отмечается, что переговоры лидеров двух государств проходят в Мариинском дворце.

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Георгий Нестеров
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