Зеленский оценил визит Макрона в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский оценил визит французского коллеги Эммануэля Макрона в Киев. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Зеленский поздравил Макрона с прибытием в украинскую столицу и отметил, что это первый визит президента Франции на Украину за последние 24 года.

Украинский лидер выразил уверенность в плодотворности встречи с коллегой и подчеркнул, что обе страны заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия.

Ранее сообщалось, что в Киеве началась встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Отмечается, что переговоры лидеров двух государств проходят в Мариинском дворце.