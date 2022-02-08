Россиянин облил бензином и из мести поджег ателье с бывшей девушкой внутри

В Хабаровске мужчина из мести поджег мастерскую по ремонту, где работала его бывшая девушка. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

В ведомстве сообщили, что мужчина облил бензином помещение ателье и поджег его. В результате пожара пострадал россиянин и его бывшая возлюбленная.

Пострадавших госпитализировали, их состояние медики оценивают как тяжелое.

Региональное управление СК начало проверку. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Башкирии 18-летний россиянин после ссоры с девушкой поджег дом, в котором спали ее мать и двое детей. Молодой человек решил отомстить россиянке, которая ранее объяснила о разрыве отношений.