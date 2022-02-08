Мужчина покончил с собой в московской поликлинике

В травматологическом отделении медучреждения на юге Москвы мужчина покончил с собой. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его информации, происшествие случилось в поликлинике №52 в Булатниковском проезде. Неизвестный прошел в зал ожидания, после чего охранник услышала звук выстрела, а затем обнаружила раненого. При этом других посетителей в помещении не было.

Известно, что мужчину сразу же госпитализировали в другую больницу, однако спустя пять часов он умер. Совершившим самоубийство оказался неработающий 75-летний москвич. Рядом с ним нашли принадлежащий ему пистолет.

По факту случившегося проводится проверка.

19 июля прошлого года сообщалось, что в одной из больниц Новосибирска совершил суицид 73-летний мужчина с коронавирусом. Тело пенсионера обнаружили в коридоре отделения эндокринологии. Он не оставил предсмертных записок.