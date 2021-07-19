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Россиянин с коронавирусом совершил самоубийство в больнице

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Пенсионер с коронавирусом совершил самоубийство в больнице Новосибирска

В одной из больниц Новосибирска совершил самоубийство 73-летний мужчина с коронавирусом. Об этом сообщает «Сиб.фм».

По данным издания, россиянина госпитализировали 12 дней назад. Ему диагностировали двустороннюю пневмонию и отечный бронхит.

Тело пенсионера обнаружили 16 июля в коридоре отделения эндокринологии. Он не оставил предсмертных записок.

Смерть пациента подтвердили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Там добавили, что правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

14 июля сообщалось, что другой житель Новосибирской области с коронавирусом покончил с собой в больнице. Тело 48-летнего мужчины обнаружили вечером 12 июля на территории Центральной городской больницы Искитима. Очевидцем самоубийства стал главный врач Алексей Кайгородов. Известно, что мужчина не говорил о планах совершить суицид.

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