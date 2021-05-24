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В России врач покончила с собой после обыска на работе

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В Дагестане врач-нарколог покончила с собой после обнаружения у нее справок на оружие и денег. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

52-летняя россиянка работала в Махачкале в Республиканском наркологическом диспансере. В конце апреля в учреждение пришли специалисты из управления экономической безопасности и начали проверку. У женщины обнаружили почти полсотни справок и медицинских заключений для получения оружия, а также 215 тысяч рублей.

Супруг женщины рассказал, что после обыска на работе она сникла, начала вести себя странно и рассказала, что деньги и справки ей подбросили, но это невозможно доказать. Она несколько раз пыталась покончить с собой, но ее останавливал муж. 29 апреля женщина совершила суицид в своем доме на проспекте имама Шамиля.

В марте житель Краснодарского края совершил самоубийство, разговаривая с сыном по видеосвязи, сказав перед этим, что не хочет быть обузой для семьи. В последние годы он жил один в Абинске, пил, не работал, а деньги ему присылали жена и 32-летний сын. Во время разговора сын пытался успокоить родителя и безуспешно пробовал дозвониться до соседей. Это была не первая попытка мужчины совершить самоубийство.

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