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Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в России

Попова заявила о снижении темпов заболеваемости COVID-19 в России впервые за четыре недели
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но на прошедшей неделе впервые наблюдается снижение темпов прироста. Так ситуацию с коронавирусом в стране оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом она заявила на заседании Президиума Координационного совета во вторник, 8 февраля, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63 процента в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое», — сообщила главный санитарный врач страны.

По ее словам, рост отмечается в 84 субъектах России, за исключением Москвы. В столице снижение составило 5,7 процента. Она отметила также, что рост наблюдается во всех возрастных группах.

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«Максимальный прирост за прошедшую неделю — это прирост в группе детей до одного года и среди взрослых старше 65 лет», — уточнила Попова.

По данным оперштаба на 8 февраля, за минувшие сутки в России были госпитализированы 20 185 пациентов, заболевших COVID-19. Выздоровели и выписались за последние сутки 81 188 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 706 142 россиянина с коронавирусом.

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Евгения Куликова
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