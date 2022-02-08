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В России госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 20 185 пациентов с коронавирусом

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

За минувшие сутки в России были госпитализированы 20 185 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 8 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 10 843.

Выздоровели и выписались за последние сутки 81 188 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 706 142 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 165 643 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 147 666.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России. По ее словам, последние три недели в стране наблюдается стремительный рост заболеваемости. 47 процентов всех регистрируемых заболеваний приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, подчеркнула она.

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Анастасия Шейкина
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