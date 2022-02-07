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В России госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 10 843 пациента с коронавирусом

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

За минувшие сутки в России были госпитализированы 10 843 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 7 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 15 процентов — тогда было 12 749.

Выздоровели и выписались за последние сутки 55 683 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 624 954 россиянина с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 171 905 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 982 023.

Ранее россиянам облегчили правила выписки после COVID-19. Больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Теперь для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест, следует из постановления главного санитарного врача страны Анны Поповой.

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Анастасия Шейкина
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