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Россиянам облегчили правила выписки после COVID-19

Пациентам, лечившимся больше 7 дней от COVID-19, больше не надо предоставлять ПЦР-тест

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест. Об облегчении правил выписки сообщается в постановлении главного санитарного врача России. Новые данные публикуются на сайте правовой информации.

Согласно документу, если пациент лечится семь дней и более, то тогда повторное тестирование можно не проводить, то есть выписка разрешена без лабораторного обследования на COVID-19. При этом если срок лечения зараженного составляет менее семи дней, то отрицательный тест все еще необходим для закрытия больничного листа.

Новое постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, вступает в силу в воскресенье, 6 февраля.

Ранее также стало известно об отмене обязательной самоизоляции для контактировавших с COVID-19.

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Варвара Кошечкина
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