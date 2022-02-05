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В России госпитализировали 18 032 пациента с коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 18 032 пациента с коронавирусом

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

За минувшие сутки в России были госпитализированы 18 032 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 5 февраля.

Днем ранее в стране число госпитализаций составило 17 798.

В оперштабе отметили, что количество госпитализаций выросло на 1,3 процента. За сутки в России выписали 60 507 человек. Это на 3,5 процента больше, чем днем ранее.

Число летальных исходов за прошлые сутки в России выросло на 714.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По ее словам, он наступит в середине февраля.

Она пояснила, что суточные показатели заражений могут быть очень высокими, однако после этого начнется резкое снижение по аналогии с другими странами.

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Анна Щербакова
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