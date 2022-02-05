Спрогнозирован пик заболеваемости омикроном в России

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная спрогнозировала пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По ее словам, он наступит в середине февраля, передает РИА Новости.

Эпидемиолог пояснила, что суточные показатели заражений могут быть очень высокими, однако после этого начнется резкое снижение по аналогии с другими странами.

«В ближайшие 2-3 недели, вполне вероятно, "омикрон" станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а, возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — сказала Пшеничная.

Эксперт Роспотребнадзора напомнила, что защитой от омикрона по-прежнему является прививка и ревакцинация, а также соблюдение масочного режима, санитарно-гигиенических правил и социальной дистанции.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков сообщил, что единственным способом защиты от омикрона для россиян, которые не прививались от коронавируса и не болели, остается изоляция, поскольку маски и респираторы утратили свою эффективность.

