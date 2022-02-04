В России госпитализировали 17 798 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: в России за сутки госпитализировали 17 798 пациентов с коронавирусом
За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 798 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 4 февраля.
Днем ранее число госпитализаций составило 17 792.
Выздоровели и выписались за последние сутки 58 449 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 449 181 россиян с коронавирусом.
Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 168 201 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 452 765.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал крайне напряженной ситуацию с COVID-19 в России. В 28 регионах увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, рассказал он.