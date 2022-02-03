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В России госпитализировали 17 792 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 17 792 пациентов с коронавирусом

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 792 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 3 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 17 201.

Выздоровели и выписались за последние сутки 53 724 пациента. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 390 732 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 155 768 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 284 564.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал крайне напряженной ситуацию с COVID-19 в России. В 28 регионах увеличилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом, рассказал он.

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Анастасия Шейкина
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