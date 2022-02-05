Роспотребнадзор отменил обязательную изоляцию контактировавших с COVID-19

Россияне, которые контактировали с зараженными COVID-19, теперь могут не соблюдать режим изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

В документе говорится об отмене пункта 3.8. Эта правовая норма предписывала гражданам, которые контактировали с больными COVID-19, находиться на обязательной изоляции не менее семи дней. Постановление официально вступит в силу 6 февраля.

За нарушение пункта 3.8, который отменил главный санитарный врач, россияне ранее привлекались к административной, а в некоторых случаях — к уголовной ответственности.