Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России. Об этом она заявила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в среду, 2 февраля, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

По словам главного санитарного врача, последние три недели в стране наблюдается стремительный рост заболеваемости. 47 процентов всех регистрируемых заболеваний приходится на три субъекта: Москва, Московская область и Санкт-Петербург, где и сосредоточена основная нагрузка на систему здравоохранения, отметила она.

«По итогам четвертой недели превышение среднероссийской заболеваемости зарегистрировано в 19 регионах. Рост — в 83. И в двух мы пока видим снижение заболеваемости на 4 процента и 8 процентов. Это в Амурской области и Еврейской автономной области», — заявила Попова.

По данным оперштаба на 2 февраля, за прошедшие сутки в России был госпитализирован 17 201 пациент с коронавирусом. Выздоровели и выписались за минувшие 24 часа 48 426 человек. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 337 008 россиян.

