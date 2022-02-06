В России госпитализировали 12 749 пациентов с COVID-19

За минувшие сутки в России были госпитализированы 12 749 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом известно, что в субботу, 5 февраля, показатель по госпитализациям составил 18 032, а 4 февраля — 17 798.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы еще 59 583 пациента. За время пандемии вылечился от инфекции 10 569 271 человек. При этом был заражен новой инфекцией еще 180 071 россиянин. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 12 810 118.

Ранее стало известно, что больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре также сравнили распространение омикрона с сезонным подъемом ОРВИ. По мнению инфекциониста, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, оба процессы оказались схожими.