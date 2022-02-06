Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России госпитализировали 12 749 пациентов с COVID-19

В России за минувшие сутки госпитализировали 12 749 пациентов, заболевших COVID-19

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России были госпитализированы 12 749 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом в воскресенье, 6 февраля, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом известно, что в субботу, 5 февраля, показатель по госпитализациям составил 18 032, а 4 февраля — 17 798.

По данным оперштаба, за последние 24 часа выздоровели и были выписаны из больницы еще 59 583 пациента. За время пандемии вылечился от инфекции 10 569 271 человек. При этом был заражен новой инфекцией еще 180 071 россиянин. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 12 810 118.

Ранее стало известно, что больничный лист будут закрывать после семи дней, если пациент, ранее лечившийся от COVID-19, больше не имеет симптомов болезни. Таким образом, для выписки больше не надо предоставлять отрицательный ПЦР-тест.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре также сравнили распространение омикрона с сезонным подъемом ОРВИ. По мнению инфекциониста, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, оба процессы оказались схожими.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Большунов принес России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине
В центре Москвы избили бывшего депутата
В России госпитализировали 12 749 пациентов с COVID-19
Пенсионерам перечислили плюсы и минусы сдачи жилья в аренду
После избиения экс-депутата Госдумы возбудили уголовное дело
Основатель приюта для кошек спустил 2,4 миллиона рублей пожертвований на игры
В Турции задержали автора оскорбительных комментариев о болезни Эрдогана
В Совфеде отреагировали на предложение Госдепа верить на слово разведслужбам США
Названы ослабляющие иммунитет при COVID-19 продукты
Москвичам пообещали мороз и снег
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.