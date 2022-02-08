В США столкнулись с проблемой по продаже газа

В феврале в США запустятся сразу два крупных новых проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ). После выхода их на полную мощность на рынок поступят 15 миллионов тонн СПГ, и все они уже законтрактованы. Тем не менее воспользоваться ситуацией с текущими ценами на топливо американским производителям в полной мере не удастся, пишет «Коммерсантъ».

Компании, затянувшие в свое время реализацию перспективных предложений, столкнулись с проблемой — нехваткой новых мощностей для сжижения. На продвинутой стадии разработки находятся более десятка проектов, но в ближайшие три года запустить удастся только один — принадлежащий Exxon и Qatar Petroleum завод Golden Pass мощностью 18 миллионов тонн.

К концу текущего года в США останутся семь заводов — Sabine Pass (мощность 34,6 миллиона тонн), Calcasieu Pass (12 миллионов тонн), Cove Point (5,75 миллиона тонн), Elba (2,7 миллиона тонн), Corpus Christi (18,2 миллиона тонн), Cameron (15 миллионов тонн) и Freeport LNG (16,2 миллиона тонн).

Это значительная доля на рынке, однако новое предложение по сути уже заложено в газовые котировки. Таким образом, США не в состоянии существенно повлиять на мировые цены на газ, хотя и поспособствуют снижению во второй половине 2022 года, говорится в материале.

Сергей Капитонов из Центра энергетики МШУ «Сколково» отмечает, что в 2022 году рынок поддержат новые предприятия в Мозамбике и Индонезии, хотя их объемы относительно невелики. Дмитрий Маринченко из Fitch, в свою очередь, считает, что спрос на СПГ настолько высок, что общий рост предложения не повлияет на цены.

В конце января стало известно, что поставки СПГ в Европу обновили исторический рекорд на фоне попыток региона найти замену российскому газу. При этом США не готовы обеспечить требуемые объемы самостоятельно. Вашингтон пытается договориться с третьими странами, чтобы те в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, что чревато остановкой поставок по трубопроводам, могли бы обеспечить бесперебойные поставки топлива.