Поставки сжиженного природного газа в Европу побили рекорд

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе побили исторический рекорд на фоне попыток региона найти замену слишком дорогому газу из России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейской ассоциации GIE..

Уточняется, что за 28 января среднесуточный объем поступления газа в газотранспортную сеть ЕС с СПГ-терминалов составил 334 миллионов кубометров. По данным издания, по итогам января европейские потребители могут привлечь 10,36 миллиардов кубометров регазифицированного СПГ. Это на 3 миллиарда больше, чем в декабре 2021 года.

Как отмечает издание, такие поставки обусловлены несколькими факторами. В частности, большую часть января спотовые цены на газ в Европе были выше, чем в Азии. Кроме того, в январе поставщики трубопроводного газа поставляют его по спотовым ценам декабря, которые существенно превышают текущие котировки. Из-за этого европейские потребители больше заинтересованы в СПГ, а не в трубопроводном газе.

Предыдущий рекорд поставок СПГ был установлен в ноябре 2019 года: тогда среднесуточный объем достиг 329 миллионов кубометров. При этом месячный показатель составил 9,9 миллиардов.

Ранее Financial Times сообщила, что Евросоюз начал поиск новых поставщиков газа взамен России на случай введения Москвой контрсанкций. Брюссель опасается, что Москва, которая поставляет 40 процентов топлива в Европу, может сократить прокачку газа в Европу в ответ на санкции, которыми западные страны грозят в случае вторжения России на Украину.