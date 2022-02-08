Врач рассказал об отличии постковидного синдрома у детей

Постковидный синдром может проявляться не только у переболевших коронавирусной инфекцией взрослых, но и у детей. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам медика, постковидный синдром у детей протекает практически так же, хотя есть и некоторые особенности.

«Больше поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции — у взрослых это чаще связано с легкими. У детей может быть нарушение сна, задержка моторных навыков, снижение когнитивных способностей, выраженное изменение аппетита, из-за которого они худеют — у них тоже могут пропадать обоняние и вкус, но они это не понимают, и просто меняются вкусовые предпочтения», — объяснил он.

Врач добавил, что у детей длительное время может сохраняться жидкий стул. Кроме того, из-за влияния коронавируса на иммунитет переболевшие ковидом дети впоследствии чаще заражаются ОРВИ. У них также может возникнуть воспаление лимфоузлов.

Тимаков отметил, что данный синдром наблюдался при всех штаммах, больше всего — при дельте. Какой будет ситуация при омикроне, пока сказать невозможно, так как прошло меньше трех месяцев с момента начала волны, а именно в такой срок проявляется постковидный синдром.

Ранее сообщалось, что у детей, заразившихся омикроном, может развиться круп — воспаление, характерное для инфекций, поражающих верхние дыхательные пути. Предыдущие варианты вируса не вызывали таких проявлений.