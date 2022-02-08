Более 33 тысяч птиц погибли в пожаре на российской птицефабрике

В Кунгурском районе Пермского края загорелась птицефабрика, внутри которой находилось более 33 тысяч птиц. Соответствующее видео, на которое попал унесший жизни кур пожар, опубликовано в группе «Комсомольский Онлайн» во «ВКонтакте».

На кадрах видно полыхающую крышу длинного здания. Огонь охватил большую часть птичника.

По данным МЧС России по региону, загорелось здание птицефабрики «Комсомольская», которая находится в поселке Комсомольский Кунгурского муниципального округа.

«Произошло обрушение крыши по всей площади здания. В здании находилось около 33800 кур. В 17:09 (мск) пожар локализован на площади 1720 квадратных метров», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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