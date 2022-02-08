Путин ответил на вопрос о «вагнеровцах» в Мали

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном ответил на вопрос о присутствии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Мали. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Москва не имеют отношения к приглашению «вагнеровцев» в Мали, этим занимаются местные власти, они договариваются, благодарят их за проделанную работу.

«По поводу "Вагнера". Я сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю совершенно ответственно, без всяких задних мыслей», — сказал Путин.

Ранее в сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Мали сами обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами. При этом он подчеркнул, что официальная Москва не имеет к этому отношения.

