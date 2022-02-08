Военного наемника приговорили к колонии за разбой

2-й Западный окружной военный суд в особом порядке рассмотрел дело бойца ЧВК «ЕНОТ» Василия Минчика о разбое. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Минчик вместе с другими бойцами участвовал в оперативных мероприятиях сотрудников московского управления ФСБ — Александра Мрищука и Антона Барякшева.

В декабре 2016 года оперативники с помощью «енотов» осмотрели жилье жителей Московской области Владимира Аристархова и Александра Оголева, подозреваемых в организации контрабанды. После следственных мероприятий из домов предпринимателей пропали ценные вещи и деньги. Потерпевшие обратились в полицию.

Следствие оценило действие силовиков и бойцов ЧВК как разбой. Василий Минчик был признан его соучастником, но согласился сотрудничать со следствием. Он полностью признал вину и дал показания на других бойцов и руководителей организации.

В мае 2020 года суд приговорил Минчика к четырем годам колонии за вымогательство. На этот раз боец ЧВК получил пять лет колонии. С учетом первого срока окончательно ему назначили шести лет колонии строгого режима.

При вынесении приговора суд принял во внимание, что подсудимый был участником боевых действий и получил награды.