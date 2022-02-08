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Россияне рекордно набрали кредитов

Объем выданных розничных кредитов в январе вырос почти на 23 процента в России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне в январе 2022 года набрали кредитов на рекордный для этого месяца объем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Общий объем выданных населению кредитов в первый месяц года составил 913,9 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем для января и на 22,7 процента превысило результат аналогичного периода прошлого года.

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Около 44 процентов всех кредитов физлицам (на сумму более 400 миллиардов рублей) в январе выдал Сбер банк. На автомобильный сегмент пришлось 59,8 тысячи кредитов (против 62,8 тысячи годом ранее), на ипотечный — 95,4 тысячи (против 96 тысяч в январе 2021-го).

В целом аналитики зафиксировали замедление темпов выдачи обеспеченных кредитов и рост необеспеченных. За январь российские банки выдали 1,7 миллиона кредитов наличными на общую сумму в 470,4 миллиарда рублей. В количественном выражении результат на 38 процентов выше прошлогоднего, в денежном — на 18,6 процента.

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Платон Щукин
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