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Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий на 23 февраля

АТОР назвал Крым и Сочи самыми выгодными направлениями для поездок на 23 февраля

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

СочиКрым и Стамбул названы самыми бюджетными направлениями для путешествий россиян на День защитника Отечества, который празднуется 23 февраля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Поездка в Сочи на десять ночей с вылетом с 19 по 24 февраля, проживанием в отеле категории две звезды и питанием на базе завтраков обойдется в 25,9 тысячи рублей на двоих туристов, в Крым — в 27,9 тысячи, в Стамбул — в 42,9 тысячи.

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Четвертое место по доступности заняли Объединенные Арабские Эмираты — стоимость отдыха в стране стартует от 62,5 тысячи рублей на двоих. В тур включен перелет, проживание в двухзвездочной гостинице и питание на базе завтраков. Пятерку лидеров замыкает Анталья — путевка для двух отдыхающих в отеле категории четыре звезды с питанием по системе «все включено» обойдется в среднем в 73,8 тысячи рублей.

Также выгодными направлениями стали Сербия, Египет, Венгрия, Шри-Ланка и Таиланд — стоимость туров варьируется от 80,1 до 105,8 тысячи рублей. Самыми дорогими странами для отдыха на День защитника Отечества оказались Сейшелы, Венесуэла и Мексика, куда цены на путевки стартуют от 163,4 до 227,8 тысячи рублей.

Ранее эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о снижении цен на люксовые отели в Египте в феврале. Так, наиболее привлекательную цену предлагает туроператор Coral Travel — недельный тур с вылетом 9 февраля обойдется одному путешественнику от 48,6 тысячи рублей. 

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Валентина Процкова
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