Россиян предупредили о снижении цен на люксовые отели в Египте в феврале

Эксперты туротрасли предупредили российских путешественников о снижении цен на люксовые отели в Египте в феврале. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что февраль является самым выгодным месяцем для отпуска в африканской стране, поскольку на это время года приходится сезон ветров. «Погода на курортах Египта в феврале: плюс 21-23 градуса, солнечно. Погодные условия располагают к экскурсиям, активному отдыху и отдыху с маленькими детьми», — рассказали в компании «TUI Россия».

Что касается стоимости отдыха, наиболее привлекательную цену предлагает туроператор Coral Travel — недельный тур с вылетом 9 февраля обойдется одному путешественнику от 48,6 тысячи рублей. В путевку включен перелет, возможность проживания в пятизвездочном отеле Albatros Aqua Park Sharm и питание по системе «все включено».

Tez Tour предлагает отдыхающим путевки в люксовые отели республики со скидкой до 30 процентов. Так, тур на одного человека выйдет в среднем около 59,8 тысячи рублей при размещении в гостинице Movenpick Resort Sharm el Sheikh с питанием по системе «ультра все включено».

У ANEX Tour можно приобрести семидневную путевку в Египет с вылетом 18 февраля и проживанием в пятизвездочном отеле Movenpick Resort Soma Bay с питанием по системе «все включено» по цене от 61 тысячи рублей на двоих.

Ранее член президиума Альянса туристических агентств Роcсии, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян раскрыл секрет популярности египетских курортов среди российских отдыхающих. Одной из причин эксперт назвал практически полное отсутствие у россиян альтернатив Египту в плане дешевизны поездок на море зимой.