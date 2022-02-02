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Раскрыт секрет популярности Египта среди россиян

Директор сети турагентств отметил отсутсвие у россиян альтернатив Египту в плане дешевизны

Фото: Shutterstock

Член президиума Альянса туристических агентств Роcсии, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян раскрыл секрет популярности египетских курортов среди российских отдыхающих. Его слова передает радио Sputnik.

«Первая причина в том, что Египта не было шесть лет, люди просто соскучились», — сказал он. Второй причиной эксперт назвал практически полное отсутствие у россиян альтернатив Египту в плане дешевизны поездок на море зимой. При этом специалист отметил, что туристы могут поехать в Доминикану, Таиланд, Мексику, на Мальдивы или на Кубу, однако по соотношению цены и качества «Египту альтернатив нет».

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Так, недельный тур в Хургаду или Шарм-эш-Шейх с проживанием в отеле категории пять звезд обойдется двум путешественникам в 60 тысяч рублей, в то время как билет на одного человека на Мальдивы стоит около 90 тысяч рублей.

Кроме того, Мкртчян отметил, что летом 2022 года курорты республики также будут востребованы среди россиян. «Египет будет популярен и летом, потому что турецкие отельеры повышают цены, а Египет, наоборот, летом будет снижать цены», — пояснил он.

Ранее в январе сообщалось, что в текущем зимнем сезоне Египет стал самым популярным направлением для отдыха среди отечественных туристов. По информации Travelata.ru, 52 процента продаж туристических компаний приходятся на путевки в республику — год назад этот показатель составлял два процента.

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Валентина Процкова
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