Россияне нашли замену отдыху в Турции
В текущем зимнем сезоне Египет стал самым популярным направлением для отдыха среди россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации Travelata.ru, 52 процента продаж туристических компаний приходятся на путевки в Египет — год назад этот показатель составлял два процента. В результате стремительного роста спроса средний чек тура увеличился на 28 процентов до 91 тысячи рублей.
Поясняется, что россияне нашли в Египте замену Турции и альтернативу путешествиям внутри страны прежде всего за счет появления путевок в пятизвездочные отели. Этой зимой 41 процент туристов покупал туры в гостиницы более высокого класса, в то время как год назад показатель не превышал 29 процентов.
В Tez Tour уточнили, что востребованность Египта обусловлена в том числе низким спросом на южно-азиатские курорты. Например, на Таиланд приходится лишь пять процентов бронирований от общего объема.
При этом эксперты отметили, что продажи путевок в Турцию должны восстановиться к апрелю. «В 2014-2015 годах Турция формировала 55 процентов продаж на весенне-летний период, Египет — 25 процентов, сейчас мы будем возвращаться к этим значениям», — рассказал представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов.
Ранее в январе в Ассоциации туроператоров России заявили, что Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян в рамках акции по раннему бронированию туров на летний сезон 2022 года. Доля Турции в общем объеме бронирований составила 70 процентов.