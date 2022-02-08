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Посол России рассказал о доминирующей позиции в Германии по «Северному потоку-2»

Посол России Нечаев заявил, что в Германии доминирует позиция о необходимости запуска СП-2

Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Посол России в Берлине Сергей Нечаев рассказал о позиции по газопроводу «Северный поток-2», доминирующей в Германии. Его слова в эфире телеканала «Россия 24» передает ТАСС.

По словам Нечаева, в стране доминирует позиция о необходимости запуска газопровода. «Газ реально сейчас заменить Германии нечем», — заявил он. То что проект является коммерческим и не должен быть увязан с политикой, подтвердили высшие представители немецкого правительства, подчеркнул посол.

Дипломат также напомнил, что российский газ удовлетворяет значительный процент спроса экономики Германии, которая восстанавливается после пандемии. «Все понимают, что газ должен прийти», — заключил он.

Ранее председатель фракции Партии левых во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен заявила, что США оказывают давление на газопровод «Северный поток-2», чтобы навязать Евросоюзу поставки своего экологически вредного сланцевого газа. По ее словам, больше всего от этого пострадают жители Германии.

Марина Совина
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