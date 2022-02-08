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В ФРГ увидели в давлении США на Nord Stream 2 попытку навязать «грязный газ»

Политик Дагделен заявила, что США угрожают Nord Stream 2, чтобы навязать Германии свой СПГ
Севим Дагделен

Севим Дагделен. Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Соединенные Штаты оказывают давление на газопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), чтобы навязать Европейскому союзу (ЕС) поставки своего экологически вредного сланцевого газа. Об этом «Ленте.ру» заявила председатель фракции Партии левых во внешнеполитическом комитете бундестага Севим Дагделен.

Немецкий политик увидела в санкциях, которыми Вашингтон угрожает России и ее газопроводу, попытку превратить Европу в рынок сбыта сжиженного природного газа (СПГ) по завышенным ценам. «Населению Германии в конечном итоге придется залезть глубоко в свои кошельки, чтобы оплатить грязный СПГ, тогда как сами США, очевидно, могут продолжать расширять свой бизнес с Россией. Американский импорт нефти из России из предложенных санкций был благоразумно исключен», — подчеркнула Дагделен.

Депутат бундестага заявила, что больше всего от подобной «экономически и экологически глупой политики» пострадают жители Германии. Она призвала правительство ФРГ честно рассказать своим гражданам о том, какую цену им придется заплатить за противостояние с Россией.

Выступая перед прессой после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля, президент США Джо Байден пообещал положить конец «Северному потоку-2» в случае вторжения России на Украину. При этом немецкий лидер, хоть и заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо ни на один вопрос о нем.

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Валентина Шварцман
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