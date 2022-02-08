Белый дом выступил против немедленных санкций в отношении «Северного потока-2»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США выступила против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, в вопросе о «Северном потоке-2» у администрации и «некоторыми в конгрессе» есть расхождения во мнениях, так как они считают, что введение санкций против проекта сейчас будет эффективным. «Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — добавила она.

Ранее президент США Джо Байден пообещал остановить запуск российского газопровода при вторжении России на Украину. Сообщения о подобных «планах России» появились в американских СМИ осенью 2021 года.