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Белый дом выступил против немедленных санкций в отношении «Северного потока-2»

Белый дом не считает эффективным введение немедленных санкций против СП-2, заявила Псаки
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США выступила против немедленных санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

По словам Псаки, в вопросе о «Северном потоке-2» у администрации и «некоторыми в конгрессе» есть расхождения во мнениях, так как они считают, что введение санкций против проекта сейчас будет эффективным. «Мы не согласны. Мы считаем, что это рычаг влияния», — добавила она.

Ранее президент США Джо Байден пообещал остановить запуск российского газопровода при вторжении России на Украину. Сообщения о подобных «планах России» появились в американских СМИ осенью 2021 года.

Марина Совина
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