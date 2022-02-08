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В деле о гибели семи пациентов клиники Петербурга появились новые фигуранты

Двум замам главного врача петербургской клиники, где умерли пациенты, предъявили обвинение

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Следователи установили еще двух фигурантов дела о гибели семи пациентов консультативно-диагностического центра №1 в Санкт-Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Ими оказались заместители главного врача клиники. Им предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. В ближайшее время суд изберет им меру пресечения.

Ранее суд до 26 марта арестовал завотделением лучевой диагностики медцентра. Сама россиянка признала свою вину частично, пояснив, что закупку препарата бария доверяли не ей, а сотрудникам специального отдела медицинского центра.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. 4 февраля число жертв отравления увеличилось до семи.

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Мария Рубникович
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