В Петербурге арестовали завотделением клиники после гибели семи пациентов

В Санкт-Петербурге завотделением лучевой диагностики медцентра, где умерли семь человек после обследования желудка, арестовали до 26 марта 2022 года. Об этом заявили в объединенной пресс-службе городских судов, передает ТАСС в понедельник, 7 февраля.

Ходатайство об аресте заведующей отделением Елены Медведевой было подано еще 4 февраля.

Сама россиянка на судебном заседании просила о домашнем аресте и подчеркивала, что готова сотрудничать со следствием. Медведева признала свою вину частично, пояснив, что закупку препарата бария доверяли не ей, а сотрудникам специального отдела медицинского центра.

Медведеву обвиняется по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Фигурантка, по версии следователей, зная, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом.

4 февраля сообщалось, что число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.