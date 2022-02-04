Суд продлил срок задержания завотделением клиники после гибели семи пациентов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заведующей отделением лучевой диагностики клиники, где после исследования желудка погибли семь пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Елена Медведева обвиняется по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Свою вину она признала частично.

Следствие ходатайствовало об аресте завотделением, срок задержания был продлен по ходатайству защиты. По версии обвинения, фигурантка, зная, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом.

Ранее 4 февраля сообщалось, что число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Позже следователи сообщили, что от лечения контрафактным химическим препаратом в больнице пострадали более 20 человек. Главный врач медучреждения заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

