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Суд продлил срок задержания завотделением клиники после гибели семи пациентов

Суд продлил срок задержания завотделением клиники в Петербурге, где умерли семь пациентов
Елена Медведева

Елена Медведева. Фото: @SPbGS

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заведующей отделением лучевой диагностики клиники, где после исследования желудка погибли семь пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Елена Медведева обвиняется по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Свою вину она признала частично.

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Следствие ходатайствовало об аресте завотделением, срок задержания был продлен по ходатайству защиты. По версии обвинения, фигурантка, зная, что препарат «Барий сернокислый 0.10 (H2O)%» не является лекарственным препаратом, организовала его использование персоналом.

Ранее 4 февраля сообщалось, что число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка была задержана заведующая отделением лучевой диагностики.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Позже следователи сообщили, что от лечения контрафактным химическим препаратом в больнице пострадали более 20 человек. Главный врач медучреждения заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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Марина Совина
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