Названа причина гибели трех россиян после обследования желудка

В Санкт-Петербурге три человека погибли после обследования желудка из-за использования контрафактного препарата. Такую причину гибели пациентов назвали в региональном управлении Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, от лечения контрафактным химическим препаратом в больнице пострадали более 20 человек.

Главврач городского консультационного-диагностического центра №1 долгое время использовал в лечении поддельные препараты, считает следствие. Сотрудники СК ищут производителя контрафактных препаратов.

Ранее правоохранители задержали главврача клиники, где погибли россияне после гастроскопии.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно в среду, 26 января. Сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария. После случившегося Росздравнадзор начал проверку, СК возбудил уголовное дело.