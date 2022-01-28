В Петербурге главврач клиники с погибшими пациентами задержан

В Санкт-Петербурге полиция задержала главного врача клиники, в которой трое пациентов погибли после гастроскопии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, речь идет о городском медцентре №1 на улице Сикейроса.

27 января стало известно, что в Санкт-Петербурге после обследования в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три пациента. Еще трое попали в реанимацию.

Сотрудники клиники, исполняя свои обязанности в период с 17 по 26 января, провели ряд манипуляций нескольким пациентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».