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Число умерших после обследования желудка в клинике Петербурга увеличилось

Число жертв отравления барием в диагностическом центре в Петербурге увеличилось до семи

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Число жертв отравления барием в консультативно-диагностическом центре №1 в Санкт-Петербурге увеличилось до семи. По делу о гибели пациентов после исследования желудка задержана заведующая отделением лучевой диагностики. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший помощник ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения, уточнил он.

О смерти трех пациентов в Санкт-Петербурге стало известно 26 января. Сообщалось, что сотрудники клиники провели ряд манипуляций нескольким клиентам, в том числе исследование желудка и желудочно-кишечного тракта с применением бария.

Поздже следователи сообщили, что от лечения контрафактным химическим препаратом в больнице пострадали более 20 человек. Главный врач медучреждения заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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Евгения Куликова
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