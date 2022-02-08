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Олимпийские чемпионки снялись топлес для обложки Playboy

Бобслеистка Лиза Буквиц и скелетонистка Жанин Флок снялись обнаженными для обложки Playboy

Фото: KOUNELI MEDIA GMBH

Немецкая бобслеистка Лиза Буквиц и австрийская скелетонистка Жанин Флок снялись топлес для двойной обложки специального номера эротического журнала Playboy. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте издания.

На размещенном в сети кадре 27-летняя Буквиц позирует в расстегнутой черной шелковой рубашке, из-под которой видна обнаженная грудь. Бедра спортсменки украшают золотые и серебряные цепи. На фото Буквиц в черных лаковые туфлях на шпильке. Кроме того, бобслеистку сфотографировали боком к зеркалу, в отражении которого видно, что на ней отсутствует нижнее белье.

32-летняя Флок, в свою очередь, запечатлена голой в кожаном кресле светло-коричневого цвета. На снимке олимпийская чемпионка прикрывает обнаженное тело звериной шкурой.

Пользователи сети оценили внешний вид спортсменок в комментариях под публикациями. «Великолепные обложки!», «Шикарная фигура! Лиза, я твой фанат!», «Жанин выглядит, как настоящая богиня», «Я в восторге! Не могу перестать любоваться», «Очень горячо!» — писали юзеры.

В январе модель Playboy сделала 53 пластические операции и осталась парализована. Согласно материалу, 45-летняя модель Playboy, порнозвезда Лорена Фабиана Колотта (Lorena Fabiana Colotta), более известная как Сабрина Саброк (Sabrina Sabrok), перенесла 53 пластические операции. Во время последней процедуры по введению ботокса и гиалуроновой кислоты Колотту парализовало.

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Таисия Косинцева
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