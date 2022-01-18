Модель Playboy сделала 53 пластические операции и осталась парализована

Жительница Техаса решила измениться до неузнаваемости и осталась с парализованным лицом. Соответствующая история появилась на Daily Star.

Согласно материалу, 45-летняя модель Playboy и порнозвезда Лорена Фабиана Колотта (Lorena Fabiana Colotta), более известная как Сабрина Саброк (Sabrina Sabrok), перенесла 53 пластические операции. По ее словам, она с детства хотела добиться кукольной внешности, однако у нее не было достаточно денег на дорогостоящие процедуры. Повзрослев, женщина устроилась работать на телевидение и начала откладывать средства на операции.

Колотта сделала подтяжку лица, вставила импланты в грудь, увеличила губы филлерами гиалуроновой кислоты и вколола инъекции ботокса. Помимо этого, героиня материала сделала большое количество татуировок на теле.

Во время последней процедуры по введению ботокса и гиалуроновой кислоты Колотту парализовало. «Я не могу улыбаться. Я чувствую себя идиоткой. Я делала инъекции каждую неделю, и врачи сказали, что у меня осложнения. Я заработала паралич правой стороны лица», — заявила она.

На данный момент героиня материала планирует отправится на реабилитацию в центр медитации, чтобы расслабить мышцы и привести в норму нервную систему.

В ноябре девушка захотела омолодить лицо ботоксом и обрела внешность старухи. 28-летняя британская телезвезда и блогерша Эйджей Банкер (AJ Bunker) стала участницей реалити-шоу Love Island, где постоянно получала отказы от молодых людей в романтических отношениях. Девушка решила, что причина ее неудачи заключается в тонких морщинах под глазами, и потратила тысячу фунтов стерлингов (96 тысяч рублей) на инъекции филлера в щеки и губы.