Девушка захотела омолодить лицо ботоксом и обрела внешность старухи

Британская телезвезда и блогерша Эйджей Банкер (AJ Bunker) захотела избавиться от мимических морщин с помощью ботокса и визуально состарилась. Ее историю приводит The Sun.

28-летняя специалистка по наращиванию волос стала участницей реалити-шоу Love Island, где постоянно получала отказы от молодых людей в романтических отношениях. Девушка решила, что причина ее неудачи заключается в тонких морщинах под глазами, и потратила тысячу фунтов стерлингов (96 тысяч рублей) на инъекции филлера в щеки и губы.

«После первой процедуры я не смогла остановиться и все время думала: "Мне нужно еще и еще". Я надеялась, что обрету отдохнувшее лицо. В результате я потратила кучу денег, и все стало только хуже», — призналась она и рассказала, что трижды посетила косметологическую клинику в течение одного месяца. В беседе с изданием профессиональный косметолог Ахмед Эль Минтасар (Ahmed El Muntasar) объяснил, что щеки блогерши раздулись из-за некорректного введения наполнителя.

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Банкер также пожаловалась, что после съемок в очередном сезоне шоу в Twitter появилась масса комментариев пользователей, критикующих ее внешность. «Они писали: "Ее раздуло", "Она такая ненастоящая", "Выглядит как старуха", "Она годится в матери другим участникам". Но я согласна с их мнением. В промо-роликах мое лицо выглядело отвратительно», — сказала она.

Нынешней осенью доктор Минтасар извлек филлеры из лица Банкер. После этого героиня материала призвала читателей по возможности избегать подобных инъекций. Блогерша заявила, что больше никогда в своей жизни не прибегнет в ботоксу.

В сентябре еще одна девушка вколола ботокс ради омоложения и также состарилась. 21-летняя Церис Тобин продемонстрировала свое лицо перед процедурой. На размещенных кадрах было видно, что кожа девушки покрыта морщинами в области лба и вокруг глаз. Затем она показала себя на первый, третий, десятый, 18-й и 21-й день после уколов. Пользователи сети раскритиковали внешность Тобин и заявили, что процедура «состарила ее на десять лет».