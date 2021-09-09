Девушка вколола ботокс ради омоложения и «состарилась на десять лет»

Блогерша сделала инъекции ботокса ради омоложения и была обругана пользователями сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

21-летняя Церис Тобин (Cerys Tobin) продемонстрировала свое лицо перед процедурой. На размещенных кадрах видно, что кожа девушки покрыта морщинами в области лба и вокруг глаз. Затем она показала себя на первый, третий, 10-й, 18-й и 21-й день после уколов. По словам блогерши, морщины постепенно становились меньше, а затем полностью исчезли с ее лица.

Ролик стал вирусным и набрал девять миллионов просмотров. Зрители раскритиковали новую внешность Тобин и заявили, что процедура «состарила ее на десять лет». «Осталась без эмоций», «Как неживая», «И это считается красивым? Она буквально состарилась на десять лет!», «Стала старухой», «Интересно, что ради исчезновения морщин надо пожертвовать эмоциями. Дорогая цена», — высказывались они.

Ранее в сентябре женщина обрела внешность Меган Фокс после ботокса и прославилась в сети. Автор видео Наташа Бэлли (Natasha Bally) продемонстрировала свое лицо до уколов — ее кожа была покрыта глубокими мимическими морщинами. Затем женщина показала результат инъекций. На размещенных кадрах видно, что к восьмому дню морщины полностью исчезли с лица, а кожа стала ровной и гладкой.