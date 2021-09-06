Женщина обрела внешность Меган Фокс после ботокса и прославилась в сети

Блогерша обрела внешность американской актрисы Меган Фокс после инъекций ботокса и прославилась в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

Автор видео Наташа Бэлли (Natasha Bally) продемонстрировала свое лицо до уколов — ее кожа была покрыта глубокими мимическими морщинами. Затем женщина показала результат инъекций в первый, третий, седьмой и восьмой день после процедуры. На размещенных кадрах видно, что к восьмому дню морщины полностью исчезли с лица, а кожа стала ровной и гладкой.

Ролик стал вирусным и набрал 4,5 миллиона просмотров и 434 тысячи лайков. Подписчики блогерши восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Вот это трансформация!», «Она превратилась в Меган Фокс», «Вы выглядели на 60 лет, а теперь вам не дать больше 35!», «Очень красивая», «Прекрасное лицо», — писали они.

В августе женщина осталась с обездвиженными бровями после ботокса и показала результат. Пользовательница соцсети Стефани (Stephanie) поделилась историей о том, как посещение косметологической клиники оставило ее с «жутким» лицом. Известно, что женщина хотела избавиться от морщин на лбу: сперва она засняла свое состарившееся лицо до инъекции, а затем показала внешность после процедуры. Так, из-за введенного вещества кожа на ее лбу сильно натянулась, изменив тем самым форму бровей.